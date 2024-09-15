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"الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراضه"..صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة قرب المطار وسط إسرائيل

15
SEPTEMBER
2024
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إطلاق صاروخ بالستي من اليمن على إسرائيل قرب تل أبيب.

 وأكد الجيش أن صاروخ أرض أرض اخترق أجواء إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات، لكنه أدى إلى اشتعال النيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني سقط على بعد 6 كيلومترات من مطار بن غوريون.

 ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل في وقت مبكر من الأحد، مما دفع السكان إلى الاحتماء.

وسمعت انفجارات في أنحاء المنطقة، قال الجيش إنها نتجت عن اعتراض الصاروخ الذي أطلق، وأضاف أن توجيهات الحماية للسكان لم تتغير.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن صواريخ من منظومة "حيتس" الدفاعية أطلقت باتجاه الصاروخ اليمني.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية سقوط أجزاء من صاروخ اعتراضي في محطة قطار باتي موديعين، وسط إسرائيل.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش "يحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله وسط إسرائيل، رغم المسافة البعيدة التي قطعها من اليمن".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل صورا لسقوط شظايا صاروخ اعتراضي في محطة قطارات قرب "تل أبيب" خلال محاولات التصدي للصاروخ الباليستي اليمني.

 
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