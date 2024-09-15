انخفاض متوقع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة وتحذير من ارتفاع موج البحر

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يتقلب الطقس تدريجيا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من ظهر اليوم الأحد ويستمر حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و ٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و ٣٢ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:
- غائم جزئياً الى غائم أحياناً.
- ضباب على المرتفعات.
- انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.
- تنشط الرياح فتلامس سرعتها حدود الـ٥٠كلم /س شمال البلاد.
الاثنين:
- غائم جزئياً الى غائم احياناً.
- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها.
- تتساقط امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية والمسائية.
- تبقى الرياح ناشطة لتصل شمال البلاد حدود الـ ٤٥ كلم/س.
الثلاثاء:
- غائم جزئيا الى غائم احياناً.
- ضباب على المرتفعات.
- انخفاض اضافي بدرجات الحرارة.