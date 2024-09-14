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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

حلت الذكرى الثانية والاربعون لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، فيما غالبية المشاكل اللبنانية الجوهرية تجترّ نفسها، ليبدو الكثير من مواقف تلك المرحلة التي اصبحت ظروفها في عهدة التاريخ، منطبقا اليوم.

وبالعودة الى الحاضر، عنوانان تصدرا المشهد السياسي اليوم: الاول، الاجتماع الاول لسفراء اللجنة الخماسية بعد فترة من الانقطاع، على وقع كلام عن مساع لحلحلة تصلب القوات من المشاركة في التشاور او الحوار.

اما العنوان الثاني، فشبح توطين النازحين السوريين، العائد من البوابة التربوية هذه المرة، والاشكالية التي يثيرها موضوع التسجيل في المدارس.

وفي وقت بدا واضحا تجاهل بعض الاطراف للملف، ظهرت جلية محاولة قوى اخرى الى استلحاق نفسها باصدار التغريدات والبيانات.

اما التيار الوطني الحر، حامل لواء القضية منذ عام 2011، فوضع رئيسُه جبران باسيل الجمي