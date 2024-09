Gebran Bassil dénonce la stabilisation des réfugiés syriens dans les écoles libanaises

A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a écrit sur le site web X:

"Nous attendions que le gouvernement sortant répare certaines de ses erreurs et accélère les procédures de retour des déplacés syriens, alors que voici il adopte des mesures de leur stabilisation bien qu’ils soient illégalement présents en leur ouvrant les portes de nos écoles. Il a ajouté :

1- Le gouvernement doit revenir sur sa décision qui sert le projet d’intégration , sinon il en sera complice.

2- Les écoles et les comités de parents doivent faire appel à la décision du gouvernement ainsi qu’à la directive du Ministère de l'Education.

3- Nous devons tous empêcher la mise en œuvre de cette décision et de cette directive au sein des écoles , sinon les Syriens illégaux deviendront "à l'intérieur, à l'intérieur et nos enfants à l'extérieur, à l'extérieur".

Il a conclu :

"Sachez que se taire à ce sujet et l’appliquer signifie que l’intégration est devenu de facto une réalité".