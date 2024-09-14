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"في معركة الوجود كلنا جنود".. باسيل: سنتحرك ولو لوحدنا وعلينا دق ناقوس الخطر

14
SEPTEMBER
2024
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طالب النائب جبران باسيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بغياب رئيس الجمهورية، ان "يتراجع عن قرار تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين الوجودي والمصيري بالنسبة للبنان".

وأكد في مؤتمر صحافي، "ليس المطلوب القول بعد سنوات كان التيار الوطني الحر على حق والمطلوب أن يعرف الجميع أن لبنان بهذا السلوك "بروح".

وأردف باسيل، "سنتحرك ولو لوحدنا ولدينا اجتماع للمجلس السياسي الثلثاء لتقرير الخطوات ولن نرضخ وفي معركة الوجود كلنا جنود". 

وأضاف، "المطلوب من جميع الوطنيين والسياديين التحرك وأطلب من الجميع التحرك وليس فقط التيار الوطني الحر".

وتوجه باسيل إلى كل الأحزاب والشعب اللبناني بالقول: "مرة جديدة يتهدد وجودنا وعلينا دق ناقوس الخطر، والتوطين يصبح امراً واقعاً والمواجهة يجب أن تكون بالفعل وليس بالخطابات".

وأضاف أتوجه إلى حزب الله وأقول إنه عندما يدعو السيد نصر الله إلى اجراءات الحد الأقصى بفتح البحر هل يمكن لوزرائه في الحكومة أن يقبلوا بهذا القرار؟

وتوجه إلى إلى وزراء المردة والوزراء المستقلين: هل تقبلون أن تسجلوا على ضميركم وعلى سجلكم صدور قرار من هذا النوع يؤدي إلى توطين النازحين غير الشرعيين في مدارسنا؟

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