جريمة مروّعة في بلدة كوبا البترونية... قتل والده وزوجته وطفله ثمّ انتحر!

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وقعت جريمة قتل مروّعة في بلدة كوبا البترونية، إذ أقدم المدعو "ج.م." على قتل والده المدعو "أ.م" داخل حديقة منزله وقد توجه بعدها إلى منزله واقدم على قتل زوجته المدعوّة "ل.م" وابنه الذي لا يتعدى من العمرالـ5 أعوام، ومن ثم انتحر بواسطة مسدسه الحربي.

وعلى الفور، توجّهت دوريات من مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية وعناصر البلدية وفرضوا طوقاً أمنيّاً في المكان وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة.



كما وصلت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثث، قبل أن يتم نقلها بواسطة الإسعافات في الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مستشفيات المنطقة.



وعُلم أنّ الجريمة وقعت نتيجة خلفيات عائلية سابقة.