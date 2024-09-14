خريس: نعول على دعوة بري إلى الحوار ومن يرفضها كأنه يقول لا نريد رئيسًا

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شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، على "ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي ونعول على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار وهذا مطلوب في اسرع وقت فدعوته وطنية صادقة وجادة لانقاذ البلد، ولا سبيل لنا الا الحوار لحل كل القضايا والمشكلات، ومن يرفض هذه الدعوة كأنه يقول لا نريد رئيسا للجمهورية ويدعو لخراب البلد، فالواجب الوطني هو تلبية الحوار".