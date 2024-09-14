استهدافات نوعية للحزب ردا على عملية الاحمدية...!

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الاحمدية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 14-9-2024، المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.
كما أعلن الحزب في بيان آخر
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الاحمدية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 14-9-2024، دبابة ميركافا على طريق رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه واصابوها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال النيران فيها.