استهدافات نوعية للحزب ردا على عملية الاحمدية...!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏الاحمدية، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 14-9-2024، المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بعشرات من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

كما أعلن الحزب في بيان آخر

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‌‏الاحمدية، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 14-9-2024، دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه واصابوها بشكل مباشر مما أدى الى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏