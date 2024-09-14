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أسرار الصحف ليوم السبت 14 أيلول 2024

14
SEPTEMBER
2024
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البناء

تقول مصادر عسكرية تتابع انتشار قوات الاحتلال وتوزّع الفرق الاحترافية القادرة على خوض معارك نوعية إنها لم تلاحظ أي تغيير في خارطة توزع هذه القوى يوحي بقرب حدوث تحول في المشهد العسكري على جبهة لبنان وإن الألوية التي تسند إليها عادة مهام حربية نوعية ويتم ضمها الى الفرق التي تكلف بقيادة هذه المهام وفي مقدمتها ألوية المظليين وألوية النخبة موزعة بين جبهتي غزة والضفة والشمال بصورة متوازية تقريباً منذ شهور ولم يطرأ عليها أي تعديل يذكر.

تدعو مصادر متابعة للمشهد الأميركي الانتخابي الى عدم الأخذ بما ينشر عن استطلاعات الرأي كأساس في توقعات نتائج الانتخابات، لأن المعركة لن تحسم لمن يجمع أكبر عدد من الأصوات وقد رسب مرشحون جمعوا عدداً أكبر من الأصوات من الرئيس المنتخب لأنهم فشلوا في الحصول على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي الذي يمثل الولايات وهناك عدد من الولايات التي ستحسم المشهد الانتخابي ولا يملك أحد قدرة على رسم تصوّر لكيفية تصويتها النهائي لأن الفوارق ضئيلة جداً فيها بين المرشحين وقد تتغير اتجاهاتها بسهولة في الأيام المقبلة. وتلفت المصادر إلى خطورة تصريح الطرفين المتنافسين بأن الفشل في الانتخابات يعني أن تلاعباً قد تم في احتساب الأصوات وهذا يمهد لنقل المواجهة الى الشارع، وهنا مكمن الخطر.

 

اللواء

أبلغت المؤسسات النقابية في التعليم العالي الرسمي أن المساعدة الاجتماعية لأساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين مستمرة لعام جديد، من دون معرفة تأثير إعطاء راتبين بدءاً من الشهر المقبل.

تغمز جهات مسؤولة من قناة أجهزة وارتباطات بالحراك الأخير على الأرض، على خلفية مطلبية.

حرص سفير دولة أوروبية صديقة على الاستفسار حول ما دار في الاجتماع الوزاري العربي، لا سيما لجهة الفقرة الخاصة بلبنان.

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