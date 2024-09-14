عناوين الصحف ليوم السبت 14 أيلول 2024

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الأخبار

– مخيمات الصيف: رام الله تساند تل أبيب

– ‫قانون الانتخاب عنوان الانقسام الجديد

– ‫إبراء ذمة الصندوق عن مخالفات استثمار الأموال لـ11 عاماً: كيف وأين وظّف الضمان أمواله؟

اللواء

– حراك أميركي – دولي- عربي لإختراق حواجز النار على محاور القتال

– هوكشتاين الإثنين في تل أبيب.. والخماسية في قصر الصنوبر.. وحريق برج حمود يتفاعل

البناء

– موسكو تحذر من استهداف عمق روسيا بصواريخ الناتو وتعتبره إعلان حرب

– المجلس الوزاري في الكيان يقرّر الأحد ضم إعادة مهجّري الشمال لأهداف الحرب

– هوكشتاين لجولة جديدة بين بيروت وتل أبيب تحت شعار خفض التصعيد والتهديد

الديار

– حزب الله يردع جيش الاحتلال ويقصف مقرات قيادية عسكرية في عمق «الشمال»

– هوكشتين في «اسرائيل» الاثنين وعلى الارجح سيزور لبنان في مسعى اميركي لمنع التصعيد