living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جنبلاط الأب لا الابن أقال ناصر الدين

14
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار -

في خطوة مفاجئة، استغربها المحيطون برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، أصدر الأخير قراراً بتكليف أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر متابعة شؤون مفوضية الداخلية في الحزب، مستبعداً بذلك القيادي هشام ناصر الدين. فيما علمت «الأخبار» أن قرار استبعاد ناصر الدين هو فعلياً قرار النائب السابق وليد جنبلاط وليس نجله، لأسباب عدة، أبرزها مجاهرة ناصر الدين بمعارضته لمواقف جنبلاط في ما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله ودعم المقاومة في المواجهة الحالية، وبالموقف من فتح جبهة الجنوب. وحُمّل ناصر الدين مسؤولية المزاج العام في بلدته دير قوبل، وهي من البلدات التي اعترضت بشكل كبير على خطة استقبال النازحين، بسبب عدم التزام ناصر الدين بالموقف الحزبي وإطلاقه مواقف بين المناصرين تهاجم الموقف الجديد لجنبلاط وترفض فتح بيوت قرى الجبل أمام النازحين. وعُلم أن جنبلاط اجتمع بناصر الدين قبل عشرة أيام وجرى الاتفاق على المخرج.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   