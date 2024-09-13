"على الحكومة أن تعود عن قرارها الذي يخدم مشروع التوطين"... باسيل: السكوت عن هذا الأمر وامراره يعني ان التوطين واقع

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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "إكس":

كنّا ننتظر من الحكومة اللاميثاقية أن تكفّر عن بعض اخطائها فتسرّع إجراءات عودة النازحين السوريين، وإذا بها تبدأ إجراءات تثبيت النازحين الموجودين بصورة غير شرعية عبر فتح أبواب مدارسنا أمامهم.

١- على الحكومة أن تعود عن قرارها الذي يخدم مشروع التوطين والّا تكون شريكة فيه.

٢- على المدارس ولجان الأهل تقديم طعن بقرار الحكومة وبتعميم وزارة التربية.

٣- علينا جميعاً ان نمنع تنفيذ القرار والتعميم على ارض المدارس والّا اصبح السوريون غير الشرعيين جوا جوا واولادنا برّا برّا.

اعلموا جميعاً ان السكوت عن هذا الأمر وامراره يعني ان التوطين واقع.

وأرفق باسيل تصريحه بهاشتاغ: #التوطين-خطر-وجودي