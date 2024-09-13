النيران تجددت في أحراج الكحلونية والدفاع المدني يسيطر على النيران في أحراج بعلشميه

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصرها تمكنت، في تمام السابعة و25 دقيقة من مساء اليوم، معززة بالآليات من مراكز عدة، من السيطرة على النيران التي اندلعت عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، في أحراج بعلشميه، بالقرب من المنازل".

وأشارت إلى أن "جهود العناصر أسفرت عن إخماد النيران والحؤول دون امتدادها إلى المنازل المجاورة لرقعة الحريق"، موضحة أن "العناصر واجهت صعوبات عدة للتمكن من تنفيذ المهمة الموكلة إليها، وأبرزها اشتداد سرعة الرياح وعدم توافر الطرق المؤدية إلى موقع الحريق وشدة انحدار تلك البقعة الجغرافية".

وذكرت أن "المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أشرف على تنفيذ المهمة، مؤكدا ضرورة التحقق من تبريد موقع الحريق وتمركز الآليات لتنفيذ عمليات المراقبة بعد انتهاء المهمة للتدخل على الفور إذا ما دعت الحاجة".

وأعلنت المديرية في بيان ثان، "اندلاع النيران مجددا في أحراج الكحلونية عند الثانية والثلث من بعد ظهر اليوم، وكانت العناصر أمضت ليل أمس، وهي تواصل عمليات الإطفاء والتبريد إلى أن تمكنت صباحا من إخماد الحريق".

وقالت: "على الفور، توجهت آليات الدفاع المدني إلى الموقع، حيث عملت العناصر على إخماد النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار، وتمكنت في تمام الخامسة و45 دقيقة مساء، من إنهاء عمليات الإطفاء والتبريد، وسط ظروف بالغة الصعوبة، نظرا إلى اشتداد سرعة الرياح ووعورة تلك البقعة الجغرافية وشدة انحدارها".

وختمت: "والتزاما بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني، ستتواصل عمليات المراقبة في موقع الحريق للحد من الاضرار الناجمة عن هذا التعدي على الثروة الحرجية"