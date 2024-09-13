بعد حريق مطمر برج حمود ياسين يوضح: وزارة البيئة وضعت سابقا خطة جذرية لادارة النفايات الصلبة

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شدد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على أن الوزارة كانت قد وضعت سابقا خطة جذرية لادارة النفايات الصلبة.

وأوضح ياسين، في حديث للـLBCI، أن الخطة الموضوعة تركز على الشروع بتنظيم القطاع على أساس اللامركزية الادارية تكون مبنية على عمل اتحادات البلديات بالتعاون مع الوزارات المختصة، ووضع منشآت لادارات النفايات والفرز من المصدر.

وعن حريق مطمر برج حمود، اشار وزير البيئة إلى أن الاساس يوم أمس كان توقيف بأسرع وقت الضرر جراء الحريق، مؤكدا أن تحقيقا يُجرى اليوم لتحديد حصل والتعلم من الخطأ.