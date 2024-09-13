"موازنة 2025"... الشامي يوضح!

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ذكر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، "أنني تلقيت بعض الاتصالات تسألني إذا كنت قد كتبت مقالاً في إحدى الصحف يتعلق بمشروع موازنة 2025".

وأوضح أنّ "ما نُشر هو جزء من ملاحظات مفصّلة كنت قد أرسلتها إلى مجلس الوزراء لتُبحث خلال مناقشة مشروع الموازنة وعلى طاولة مجلس الوزراء وليس في الإعلام. ولكن شاء أحدهم أن يسربها إلى الإعلام لغرضٍ في نفسه"، مضيفًا "أنا لا أتورع عن كتابة اسمي على المقال إذا أردت نشره، ولديّ من الجرأة ما يكفي لأتبنى أي موقف دون مواربة أو أن أسرب أي خبر تحت أسماء مستعارة أو بناءً على مصادر".