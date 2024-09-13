شرف الدين بعد لقائه ميقاتي: الأجواء إيجابية!

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير المهجرين عصام شرف الدين يرافقه وفد يمثل جمعيات المودعين في السرايا اليوم.

وقال الوزير شرف الدين بعد اللقاء: "الاجتماع يأتي في سياق مطالب المودعين العاجلة والملحة والتي هي قابلة للتنفيذ، كما انه يأتي في سياق طرح الحلول الجذرية، وقد طالب الوفد بوضعها على جدول اعمال مجلس الوزراء، وهي تتمثل اولا برفع سقف السحوبات الشهرية حتى الف دولار وهي قابلة للتطبيق اذا اقتطعنا مبلغا متواضعا من الاحتياط الالزامي التي نريده للحالات الطارئة والصعبة، فهناك المودع المريض والمودع الجائع والمودع الذي يريد تعليم اولاده.كما طالبنا بما يمكن تسميته شيك الطالب وشيك الاستشفاء والطبابة وشيك الضرائب والرسوم ".

وقال: "الاجواء ايجابية وسيضعها دولة الرئيس على سلم الأولويات في جدول اعمال مجلس الوزراء".