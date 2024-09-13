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أمل أبو زيد يلتقي الشباب في بيت الشباب – جزين

13
SEPTEMBER
2024
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في خطوة متميّزة تعكس إهتمامه للشّباب وقضاياهم، جمع الدّكتور أمل أبو زيد، بحضور نائب رئيس التّيار الوطني الحر للشؤون الإداريّة غسان خوري، طلّاب وشباب قضاء جزين في بيت الشّباب.

إحتضن هذا اللّقاء الحواري الذي تناول مواضيع سياسيّة وإجتماعيّة وإنمائيّة، حيث إستعرض أبو زيد أبرز المشاريع المستقبليّة التي تسعى إلى تعزيز دور الشّباب في التّنمية المجتمعيّة. كما أتيحت الفرصة للمشاركين للتّفاعل والمشاركة بآرائهم وإقتراحاتهم حول سبل تحسين أوضاعهم والمساهمة في تطوير منطقتهم.
إضافةً إلى ذلك، أطلق أبو زيد مبادرة مدرسية للطّلاب وهي edu my way، بالإشتراك مع الدكتورة ريتا المعوشي.

تخلّل الحدث "برانش" مميّز، حيث تمّ تبادل الأفكار والنّقاشات في جوّ من الألفة والود. كما اشتمل هذا النّهار على مجموعة من الأنشطة التّرفيهيّة والألعاب التي أضافت جوّاً من المرح والتّفاعل بين الحضور.

كان اللّقاء فرصة لتسليط الضّوء على أهميّة دعم المبادرات الشّبابيّة وتعزيز التّواصل بين الشّباب والمسؤولين، ممّا يعكس إلتزام القيادة بدعم الشّباب وبناء مستقبل مشرق للبنان ولمنطقتهم.

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