living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انخفاض في الحرارة ورياح ناشطة وأمطار!

13
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت  دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق الجبال وبشكل محدود في المناطق الساحلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية ، تنشط الرياح شمالا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال  العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة قريبة من معدلاتها الموسمية، وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من بعد ظهر غد السبت و حتى الثلاثاء المقبل.

 ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة و يبقى الاحساس بالشعور بالحر خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوبا.
السبت:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق الجبال وبشكل محدود في المناطق الساحلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية ، تنشط الرياح شمالا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية.
الأحد:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تنشط الرياح أحيانا وتصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، ويتوقع هطول امطار متفرقة ومتقطعة جنوبا.
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها بحدود ال 3درجات واحتمال امطار خفيفة صباحا جنوب البلاد.

- الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر.
-الرطوبة النسبية على الساحل:   بين 40 و 80 %  .
-حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:   29 درجة.
-الضغط الجوي:  757 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,20
-ساعة غروب الشمس:   18,47

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   