انخفاض في الحرارة ورياح ناشطة وأمطار!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق الجبال وبشكل محدود في المناطق الساحلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية ، تنشط الرياح شمالا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة قريبة من معدلاتها الموسمية، وبعض التقلبات المحلية اعتبارا من بعد ظهر غد السبت و حتى الثلاثاء المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة ، ترتفع نسبة الرطوبة و يبقى الاحساس بالشعور بالحر خلال النهار، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوبا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق الجبال وبشكل محدود في المناطق الساحلية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الداخلية ، تنشط الرياح شمالا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تنشط الرياح أحيانا وتصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، ويتوقع هطول امطار متفرقة ومتقطعة جنوبا.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها بحدود ال 3درجات واحتمال امطار خفيفة صباحا جنوب البلاد.

- الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 80 % .

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,20

-ساعة غروب الشمس: 18,47