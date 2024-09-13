living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عكار تعيش حالة من الصدمة.. هكذا خسرت المنطقة 3 شبان!

13
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت معلومات أن "ابن بلدة فنيدق أحمد محمد زكريا وابن بلدة الهيشة زيدان محمود زيدان الأحمد, تعرّضا صباح اليوم لذبحة قلبية فجائية أنهت حياتهما على الفور, حيث لم يفلح الأهل باسعافهما ونقلهما إلى المستشفى".

كما أشارت المعلومات, إلى أن "ابن بلدة مجدلا محمد سعيد التعري, توفي صباح اليوم جراء تعرّّضه لحادث سير, وكان قد نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم, إلأ أنه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه".

ولفتت المعلومات, إلى أن "أعمار الشبان الثلاثة تتراوح ما بين الـ 20 والـ 25 سنة فقط, وهو ما تسبّب بحزن كبير في منطقة عكار".

ووفق المعلومات, فإن "حالة من الصدمة تعيشها عكار التي اتّشحت بالسواد جراء فقدان 3 شبان في ربيع العمر, والذهول يسيطر على العكاريين من أسباب وفاة إثنين من هؤلاء بذبحة قلبية مفاجئة رغم صغر سنّهما".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   