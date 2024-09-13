عكار تعيش حالة من الصدمة.. هكذا خسرت المنطقة 3 شبان!

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أفادت معلومات أن "ابن بلدة فنيدق أحمد محمد زكريا وابن بلدة الهيشة زيدان محمود زيدان الأحمد, تعرّضا صباح اليوم لذبحة قلبية فجائية أنهت حياتهما على الفور, حيث لم يفلح الأهل باسعافهما ونقلهما إلى المستشفى".

كما أشارت المعلومات, إلى أن "ابن بلدة مجدلا محمد سعيد التعري, توفي صباح اليوم جراء تعرّّضه لحادث سير, وكان قد نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم, إلأ أنه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه".

ولفتت المعلومات, إلى أن "أعمار الشبان الثلاثة تتراوح ما بين الـ 20 والـ 25 سنة فقط, وهو ما تسبّب بحزن كبير في منطقة عكار".

ووفق المعلومات, فإن "حالة من الصدمة تعيشها عكار التي اتّشحت بالسواد جراء فقدان 3 شبان في ربيع العمر, والذهول يسيطر على العكاريين من أسباب وفاة إثنين من هؤلاء بذبحة قلبية مفاجئة رغم صغر سنّهما".