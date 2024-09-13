تعرض لإطلاق نار اثناء عملية دهم... "الأمن" ينعى شهيداً له!

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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "تنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون نقولا محمد المقداد، الذي استشهد بتاريخ 12-09-2024، نتيجة تعرضه بتاريخ 11-9-2024 لإطلاق نار اثناء تنفيذ عملية مداهمة في محلة بئر حسن / حرش القتيل، لأفراد عصابة محترفة تنشط بسرقة الاسلاك الكهربائية بشكل شبه يومي من مناطق عدة، والتي أسفرت عن توقيف عدد منهم".



وتابع، "في التفاصيل، أنه لدى انسحاب المجموعة الأولى من فرقة المداهمة بعد انتهاء المهمة وبقاء /3/ منهم، تدخل أحد الأشخاص المتواجدين في المحلة من الذين ليس لهم علاقة بأفراد العصابة، وباغتهم بإطلاق النار باتجاههم مما أدى الى إصابة المعاون المقداد حيث نقل الى المستشفى للمعالجة، وفارق الحياة في اليوم التالي متأثرًا بإصابته".



وأوضح البيان، أنه "قد تبيّن أن مطلق النار يدعى: (ح. م.، مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم إطلاق نار ومن أصحاب السوابق بجرائم افتعال مشاكل وتهديد ومقاومة رجال السلطة. وقد عمد الأخير الى تسليم نفسه الى شعبة المعلومات قبل أن يتم توقيفه، وتم ضبط المسدس المستخدم في عملية إطلاق النار".

واستكمل، "فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:



الرتبة والاسم والشهرة: الرقيب أول نقولا محمد المقداد



تاريخ الولادة ومكانها: 17-1-1989 برج البراجنة – بعبدا.



-الوضع العائلي: متأهل، عدد الأولاد /2/.



دخل السلك بتاريخ 22/12/2015 وتدرج في الرتب حتى رتبة رقيب اول.



رقي إلى رتبة معاون بعد الاستشهاد.



خدم في: مفرزة سير وسط بيروت – شعبة المعلومات.



منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.



منح التنويهات التالية:

تنويه من مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد /8/.



تنويه من قائد شرطة بيروت عدد /1/.



تنويه خطي مع مكافأة مالية عدد /7/ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي".