غسان الخوري: ايادي التعطيل خلتنا نرجع نعيش مآسي التلوث والحوادث

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كتب نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر حسابه الخاص على منصة اكس التالي:
الجديدة وبرج حمود بيستاهلو ينعموا بأجمل منطقة سياحية على البحر بحسب المخطط يلي انرسم بعد ازالة جبل النفايات.
بس ايادي التعطيل خلتنا نرجع نعيش مآسي التلوث والحوادث يلي ادت بالسابق لوفاة أطفال عم يفتشوا على لقمة عيش ومبارح حريق طالت روائحه وغباره أغلب مناطق بيروت وساحل المتن وبعبدا.
مرة جديدة المستفيدين من الصفقات والمتاجرين بأرواح العالم عم يثبتوا انهم أقوى من أي دولة أو مشروع بناء وطن!!
بس مش رح نستسلم ورح نضل نسعى ونشتغل لتحقيق الأفضل للمنطقة وأهلها.