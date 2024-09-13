غسان الخوري: ايادي التعطيل خلتنا نرجع نعيش مآسي التلوث والحوادث

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كتب نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر حسابه الخاص على منصة اكس التالي:

الجديدة وبرج حمود بيستاهلو ينعموا بأجمل منطقة سياحية على البحر بحسب المخطط يلي انرسم بعد ازالة جبل النفايات.

‏بس ايادي التعطيل خلتنا نرجع نعيش مآسي التلوث والحوادث يلي ادت بالسابق لوفاة أطفال عم يفتشوا على لقمة عيش ومبارح حريق طالت روائحه وغباره أغلب مناطق بيروت وساحل المتن وبعبدا.

‏مرة جديدة المستفيدين من الصفقات والمتاجرين بأرواح العالم عم يثبتوا انهم أقوى من أي دولة أو مشروع بناء وطن!!

‏بس مش رح نستسلم ورح نضل نسعى ونشتغل لتحقيق الأفضل للمنطقة وأهلها.