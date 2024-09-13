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خاص otv: القاضية عون تستمع الى ميشال تويني

13
SEPTEMBER
2024
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أكد مصدر قضائي لل أو.تي.في ان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وفي إطار متابعتها لملف العمولات غير القانونية التي تم دفعها من البنك المركزي والتي بلغت ١١١ مليون دولار وفقا لتقرير الفاريس، والذي بدأت التحقيق بشأنه منذ اربعة اشهر قبل وضع يد النيابة العامة التمييزية على جزء منه خلافا للاصول، فهي واستكمالا لهذا التحقيق استمعت البارحة الى ميشال تويني الذي استمهل لتقديم مستندات. وعليه تمّ تحديد جلسة ثانية للاستماع الى تويني يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب المصدر القضائي فإن القاضية عون أبلغت الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا بهذا التطوّر على أن تحضر بصفتها مدعية عن الدولة، في حال الادّعاء على تويني وآخرين.

واضافت المصادر ان القاضية عون قرّرت كذلك استدعاء ابن شقيقة رياض سلامة المحامي مروان عيسى الخوري الذي لم يمثل امام قاضي التحقيق في بيروت أمس، خلافاً لتويني، بعذر وجوده خارج لبنان.

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