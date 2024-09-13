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الأنباء الكويتية: إن مسؤولا لبنانيا رفيعا توقع لـ «الأنباء» تأجيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وسحب الكلام عنه من التداول، «في ضوء التطورات الميدانية في جبهة الجنوب، ورفض الجانب الإسرائيلي ربط وقف النار في غزة بوقف الحرب في لبنان، مشترطا ترتيبات خاصة مع لبنان تضمن عودة السكان إلى شمال إسرائيل، وإبعاد شبح الحرب من حزب الله».

في أي حال، لا يعني ما سبق ذكره وقف المساعي في اتجاه تأمين مساحات للتلاقي بين الأفرقاء اللبنانيين، وإن كان الفريق المناهض لـ «حزب الله» وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن عدم وقف الحرب، يضعف من الورقة التي يمسك بها «الثنائي» في الملف الرئاسي.

الا أن سياسيا عتيقا شدد لـ «الأنباء»على أن «حزب الله سيمسك أكثر بالملف الرئاسي في حال حصول تطور في الحرب في غير مصلحته».