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عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 أيلول 2024

13
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الأخبار: جيش العدو يجرد «إنجازاته»: لصفقة الآن

صواريخ ومسيّرات تُطلق من بُعد وبنك أهداف تضليلي: إسرائيل فقدت عنصر المفاجأة الاستخباراتية

 

 

 


النهار: رسالة عاجلة أميركية لا تلجم التصعيد جنوباً

 

 

 


الجمهورية: نصيحة أميركية: "زمطوا" برئيس

 

 

 

البناء: الميادين: مصدر أمني أوروبي موثوق أكد نتائج استهداف حزب الله للوحدة 8200 22 قتيلاً و74 جريحاً… ومصادر تتساءل عن سر توقيت استقالة قائد الوحدة؟ الرواية الهوليودية الإسرائيلية عن عملية مصياف بتصديق من واشنطن للتشويش

 

 

 


اللواء: هوكشتاين إلى تل أبيب محذِّراً من حرب مع لبنان
بوريل ينصح بإنجاز الإستحقاق الرئاسي.. والسنيورة وسلام في السراي لدعم أداء ميقاتي

 

 

 


الديار: الرياض للودريان: لن نتدخل في التفاصيل ولا تعهدات قبل تحديد «هوية» الرئيس
مهمة معقدة لهوكشتاين في «اسرائيل» وبوريل ناصحا: لا تواجهوا واشنطن
السعودية تفكك لغم القرنة السوداء... هل «يخرج» التيار من هيئة مكتب المجلس؟

 

 

 

?l'orient le jour: La loi électorale, nouvel outil de pression de Berry sur l’opposition 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: السعودية تؤكد رفضها تعدي نتنياهو على «الأغوار»
شدّدت على أهمية تفعيل المحاسبة الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

 

 

الأنباء الكويتية: سياسي بارز: توقيتان إسرائيليان لوقف الحرب في غزة على ساعتي هاريس وترامب
مسؤول توقّع لـ «الأنباء» تأجيل «الرئاسة» وحركة مقابلة مكثفة لـ «الخماسية»

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