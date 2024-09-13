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أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 أيلول 2024

13
SEPTEMBER
2024
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اللواء: أسرار

لغز
تربط مصادر المقاومة بين استقالة قائد وحدة 8200 في جيش الاحتلال وضربة المقاومة للوحدة في 25 آب وما نجم عنها من خسائر بشرية محققة.


غمز
يُنقل عن مرجعية غير أمنية استياءها البالغ، من خطوة قضائية، ما تزال مدار اهتمام محلي ودولي واسع.


همس

تؤكد مصادر المعلومات أن زيارة هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب تهدف إلى عدم تعرُّض ملفات تم إنجازها للخطر إذا توسعت الحرب الدائرة.

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير في الشؤون الأمنية إن الشكوك ازدادت بمقتل قائد الوحدة 8200 التي استهدفها حزب الله رداً على اغتيال القيادي في المقاومة فؤاد شكر مع الإعلان رسمياً عن تقديمه استقالته على خلفية مسؤوليته عن عدم التحذير من وقوع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر العام الماضي، لأن الاستقالة تأتي بعد أحد عشر شهراً على حدث الطوفان وبعد أيام من إعلان حزب الله مهاجمة مقر الوحدة 8200. وقال إنه طالما لم يعُد قائد الوحدة شخصية أمنية بعد الاستقالة وصار مثل كل الضباط المتقاعدين يستطيع الظهور الإعلامي، وإذا حدث ذلك يجب أن يسأله أحد هل استقال لأنه فشل في حماية مقرّ الوحدة من الهجوم؟

 

كواليس

يقول خبراء عسكريّون إن الاستنزاف النفسيّ والماديّ الذي تسبّب به تأخُّر الردّين اليمنيّ والإيراني هو الذي يفسّر قرار سحب حاملات الطائرات من مياه المنطقة، خصوصاً أن الحاملات وفقاً لآخر التقييمات العسكرية تحوّلت الى أعباء عسكرية ومصدر مخاطر أكثر مما هي وسيلة ردع وتدخُّل في ظل حرب الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن لهذا الانسحاب تأثير معنوي على داخل الكيان الذي يستشعر بالأمان عندما يرى الحشود الأميركيّة تُحيط به ويشعر بالقلق بغيابها وعلى الإسرائيليين الآن أن ينتظروا وحدَهم الهجمات المقبلة.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

هذا ما قاله دبلوماسي عربيّ...

قال دبلوماسي عربي بعد لقاء حاشد جمع كل القوى السياسية في مناسبة دينية، يبدو أنكم تلتقون على كل شي ما عدا انتخاب رئيس للجمهورية.

 

ظروف استئناف تحرك دبلوماسي بارز

تضاربت المعلومات والتقديرات حول دوافع وظروف استئناف تحرك دبلوماسي بارز في ملف حساس معطل، في هذا التوقيت.

 

برنامج طموح

تحمل مسؤولة إعلامية شابة جديدة وناطقة رسمية باسم سفارة دولة بارزة برنامجا طموحا، علماً انها من أصول عربية.

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