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المحادثات بين هوكشتاين والحكومة اللبنانية قطعت شوطاً...

13
SEPTEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن «المبعوث الأميركي إلى لبنان أموس هوكشتاين يصل برسالة أميركية إلى «إسرائيل» بالامتناع عن عمل عسكري واسع بلبنان».

 

أضافت القناة أن «الجميع يدرك في الولايات المتحدة و»إسرائيل» أنّ حرباً مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى حرب متعددة الساحات.

 

وأكدت أن هوكشتاين سيبذل جهداً إضافياً للوصول إلى تسوية في الشمال والمشكلة هي أن تسوية كهذه مرتبطة أيضاً بوقف النار في غزة».


وعلمت «البناء» أو هوكشتاين قد يزور لبنان خلال أسبوعين، لإعادة التأكيد على طرحه السابق على الحكومة اللبنانية التوصل الى ترتيبات حدودية لاحتواء التصعيد بين حزب الله و»إسرائيل».

 

كما علمت «البناء» أن المحادثات بين هوكشتاين والحكومة اللبنانية قطعت شوطاً على صعيد التفاصيل التقنية للتوصل الى حل يُرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي لكن الحكومة اللبنانية كانت واضحة بصعوبة تطبيق أي ترتيبات أو اتفاق بمعزل عن مضمونه قبل توقف الحرب في غزة، لأنه لا يمكن الضغط على حزب الله في هذا الإطار.

 

كما يرفض الحزب وفق مصادر مقرّبة منه لـ»البناء» مجرد النقاش بأي طرح أو اتفاق قبل توقف العدوان على غزة، وهو يصعّد عملياته العسكرية ضد مواقع العدو ويضيف كل يوم مستوطنات جديدة الى لائحة الاستهداف كرسالة على كل التهديدات الاسرائيلية الأخيرة بتوسيع العدوان ضد لبنان.

البناء
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