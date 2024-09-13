A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في تل ابيب، كشفت المصادر الاسرائيلية عن ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين يستعد للقيام بجولة في المنطقة، تشمل اسرائيل ولبنان، لنقل رسالة وجوب تجنب الحرب الواسعة في الجنوب.



وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن «المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين يصل برسالة أميركية إلى إسرائيل بالإمتناع عن عمل عسكري واسع بلبنان».



أضافت القناة ان «الجميع يدرك في الولايات المتحدة وإسرائيل أنّ حرباً مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى حرب متعددة الساحات.



وأكدت ان هوكشتاين سيبذل جهداً إضافياً للوصول إلى تسوية في الشمال والمشكلة هي أن تسوية كهذه مرتبطة أيضاً بوقف النار في غزة.