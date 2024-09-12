مديرية التعليم العالي: تقديم طلبات المعادلة الجامعية خلال ايلول و ت1 ضمن الدوام الرسمي

A + A -

اشارت المديرية العامة للتعليم العالي، في بيان، الى انه "في إطار تسهيل إنجاز طلبات المعادلات الجامعية المقدمة إلى أمانة سر المعادلات في التعليم العالي، طلبت من جميع الذين تقدموا بطلبات معادلة جامعية عن الفترة التي سبقت شهر حزيران من العام 2024 التقدم بملفاتهم الورقية، كاملة ومصدقة وفق الأصول، كما هو مبين في الدليل التوجيهي الخاص لتقديم طلبات المعادلة الجامعية، إلى المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي، الطابق السادس (الأونيسكو - بيروت) خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2024 ضمن الدوام الرسمي".