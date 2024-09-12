الخارجية: مجلس الجامعة العربية أكد “أهمية التضامن الكامل مع لبنان والادانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتواصل”

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

“رغم قرار وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي، التي عقدت في القاهرة يوم 10 ايلول 2024، إرجاء القرارات السياسية كافة المتعلقة بالأوضاع العربية، استثنائياً لمرة واحدة حتى آذار المقبل، للتركيز على دعم فلسطين، الا أن الوضع في لبنان حضر في القرار بشأن فلسطين الذي حمل عنوان “تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي”. فقد أكد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الفقرة الثامنة من هذا القرار على “أهمية التضامن الكامل مع لبنان والادانة الشديدة للعدوان الاسرائيلي المتواصل عليه منذ تشرين الأول 2023 ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل اسرائيل مسؤولية انزلاق الاوضاع في المنطقة الى ما لا تحمد عقباه، والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ما قد يدفع الى اشتعال حرب إقليمية ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة”. كما “أدان المجلس الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة”.