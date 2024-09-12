لجنة الاشغال بحثت في ملف الكهرباء بحضور فياض وتستكمله الاسبوع المقبل

A + A -

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية.



وصدر عن اللجنة البيان الآتي: خصصت اللجنة جلستها لبحث موضوع الكهرباء واستمعت الى الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان والمبالغ المحصلة من الجباية. كما اطلعت على الواقع الفني وغير الفني والخطوات التي تقوم به المؤسسة للتخفيف من حجمه وستستكمل اللجنة البحث في موضوع الكهرباء في الاسبوع المقبل لا سيما من الناحيتين الفنية والتقنية.