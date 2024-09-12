رئيس نقابة الدواجن يعلن عودة إنتاج الدواجن للتعافي في لبنان

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أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس عودة انتاج الدواجن للتعافي في لبنان، كاشفاً عن أن هذا الأمر أدى إلى انخفاض أسعار الدجاج ومقطعاته خلال هذه الفترة حوالي أكثر من 30 في المئة.

وأكد بطرس في بيان، قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق اللبنانية من الدجاج حتى خلال المواسم السياحية"، مشيراً الى أن "القطاع يؤمن كميات كبيرة من البروتين للبنانيين والذي يعتبر مادة أساسية في الغذاء والصحة الغذائية للإنسان".

وأوضح أن قطاع الدواجن في لبنان يُشَغِّل حوالي 20 ألف عائلة لبنانية وهو يعتبر القطاع الإنتاجي الوحيد الذي بإستطاعته تلبية إحتياجات اللبنانيين كاملة من الدجاج، كما أنه الأكثر تقدماً وتطوراً بين نظرائه في المنطقة.

وشدّد بطرس على ان "القطاع يتطلب وعلى وجه السرعة اتخاذ كل الخطوات والقرارات المطلوبة من قبل الدوائر الحكومية المختصة لحمايته وتعزيز انتاجيته خدمةً للقطاع الغذائي في لبنان والأمن الغذائي للبنانيين".

وفي هذا الإطار، أكد بطرس أن النقابة تعمل بشكل حثيث لتأمين إستمرارية قطاع الدواجن وتطوره وتقدمه تماشياً مع ما يحصل حول العالم في هذا القطاع.