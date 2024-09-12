تيمور جنبلاط بحث وغلوريا أبو زيد في قانون التعاونيات وسبل تعزيز وتفعيل دورها والتقى سفير لبنان في روسيا

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد ورئيسة دائرة القضايا التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات جمال الأسطا، بحضور عضو كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وبحث جنبلاط مع أبو زيد في "قانون التعاونيات في لبنان، وفي سبل تعزيز وتفعيل دورها، نظراً لأهميتها في تعزيز الإنماء المتوازن ومساعدة المزارعين والمناطق الريفية والجبلية".

كما استقبل جنبلاط سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصّار، بحضور أبو فاعور وحرب، حيث جرى استعراض للعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تعزيزها.