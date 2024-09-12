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ملف مسبح الرئيس لحود على طاولة لجنة الشباب والرياضة..

12
SEPTEMBER
2024
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التأمت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: الياس حنكش ورازي الحاج والياس جرادي وجهاد بقرادوني وآغوب ترزيان وناصر جابر ورائد برو.
تابعت اللجنة مناقشة ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي وارسلت رسالة الى الرئيس نبيه بري طالبة النسخ عن محاضر جلسات لجنة تقصي الحقائق النيابية لضمها الى الملف الكامل وارساله الى النيابة العامة التمييزية بصفة إدعاء شخصي للجنة لمعرفة أسباب الهدر أو الفساد. وحيّا ابي رميا الاعلاميين الذين اتخذوا أيضا صفة الإدعاء الشخصي في هذا الملف. وأكد ابي رميا متابعة ملف المسبح حتى خواتيمه انطلاقًا من دور اللجنة الرقابي.
واطلعت اللجنة على اللغط الحاصل حول التعيينات الادارية في وزارة الشباب والرياضة واكدت انه لا ينتظم عمل المؤسسات من دون تطبيق القوانين على ان يستكمل النقاش في الجلسات المقبلة. كما عرضت اللجنة لسلسلة القوانين المحوّلة من اللجنة والتي لم تقر بعد او تصدر بخصوصها مراسيم تطبيقية ليصار الى وضع جدول بها ومتابعتها.

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