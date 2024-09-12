بري التقى بوريل: لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والوفد المرافق بحضور سفيرة الإتحاد لدى لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.

اللقاء الذي استمر زهاء الساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وتداعياته الأمنية والسياسية على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط .



واعرب الرئيس بري عت تقديره" عالياً مواقف بوريل الإنسانية المؤشرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان ، والذي يتواصل منذ حوالي العام "، مؤكداً أن "لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه" .

الرئيس بري خاطب الموفد الأوروبي بالقول :" لقد شهدتم بأنفسكم الغطرسة والعدوانية الإسرائيلية على لبنان أثناء زيارتكم لقوات اليونيفل في الناقورة في جنوب لبنان ".

وحول الوضع السياسي الداخلي إعتبر رئيس المجلس أن "الحكومة تعمل وفقا للصلاحيات المنوطة بها دستورياً وبخاصة خلال الشغور الرئاسي الذي وبكل جدية نعمل على إنجاز هذا الإستحقاق عبر ما طرحناه منذ أكثر من عام كمبادرة ".