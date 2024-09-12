"القناة 12": رسالة من هوكشتاين إلى إسرائيل للامتناع عن عمل عسكري واسع بلبنان!

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كشفت "القناة 12" الإسرائيلية أنّ المبعوث الأمريكي للبنان عاموس هوكشتاين "يصل برسالة أمريكية إلى إسرائيل بالامتناع عن عمل عسكري واسع بلبنان."

وفي التفاصيل، قالت "القناة 12" إنّ "الوسيط الأميركي سيصل إلى المنطقة مع رسالة مفادها "امتنعوا عن التصعيد"."

وأضافت القناة الإسرائيلية أنّ "هوكشتاين خلال زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط سيحمل رسالة أميركية إلى المستوى السياسي في "إسرائيل" مفادها لا تذهبوا إلى مغامرة في الشمال لأن ثمنها سيكون باهظاً جداً."

وأكملت: "الجميع يدرك في الولايات المتحدة و"إسرائيل" أنّ حرباً مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى حرب متعددة الساحات."

وأردفت القناة 12: "هوكشتاين سيبذل جهداً إضافياً للوصول إلى تسوية في الشمال والمشكلة هي أن تسوية كهذه مرتبطة أيضاً بوقف النار في غزة".