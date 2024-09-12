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شركة تاتش تسجّل أعلى عدد لقاعدة زبائنها بلغ 2.57 مليون زبون

12
SEPTEMBER
2024
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عزّزت شركة تاتش موقعها الريادي لقطاع الاتصالات والبيانات الخليوية في لبنان من خلال تسجيلها رقماً قياسياً على صعيد قاعدة زبائنها، هو الأعلى في تاريخ شركات الخليوي في لبنان، بلغ 2.57 مليون زبون في شهر آب الماضي، محافظة بذلك على الحصة الأكبر من إجمالي عدد مستخدمي الاتصالات والبيانات الخليوية على مدى عشرين عاماً.
 
وفي هذا السياق، أكدت شركة تاتش أن هذا الإنجاز المميز هو ثمرة  جهود وتفاني كل العاملين في شركة تاتش  الذين تشاركوا هدفاً واحداً كل في نطاق عمله، ألا وهو تأمين أفضل خدمة زبائن لمجمل زبائنها أينما تواجدوا، مما يجسّد بالأرقام خيار مشتركي الخليوي في السوق المحلية.
 
كما أن تسجيل شركة تاتش هذا الرقم القياسي في عدد زبائنها يعكس التزامها الدائم في تنويع خدماتها ومنتجاتها لتلبية حاجات مختلف شرائح المجتمع اللبناني، وتوفير عروض مبتكرة في شتى المناسبات، بالإضافة إلى اعتمادها النهج التطويري المستمر والمتجدّد للارتقاء بأداء الشبكة وتحسين جودة خدمة اتصالاتها وخدمة البيانات.
 
"نَوَد أن نعرب عن امتناننا الصادق لكل زبائننا المخلصين، ونفخر بأن تكون تاتش خيار اللبنانيين الأول كمشغل خليوي في السوق اللبنانية، سيما وأن فريق عملنا يعمل جاهداً للحفاظ على مكانة تاتش الطليعية"، حسبما أفاد رئيس مجلس إدارة شركة تاتش ومديرها العام الدكتور سالم عيتاني. وتابع: "إننا ملتزمون بالبناء على هذا النجاح، وتحدي أنفسنا أكثر لتحقيق المزيد من التحسين على صعيد خدمة الزبائن، وابتكار منتجات فريدة بهدف ضمان رضى زبائننا".
 
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