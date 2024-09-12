هيئة كولكو مونتريال في التيار لبت دعوة كاهن رعية مار يوسف Blainville للموارنة للمشاركة في افتتاحية مهرجان "نسمة"

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لبّت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر دعوة كاهن رعية مار يوسف Blainville للموارنة الأب إيلي ديراني للمشاركة في افتتاحية مهرجان "نسمة" وذلك يوم الجمعة ٦ ايلول ٢٠٢٤ . تقدم الوفد المنسق السيد انطوان مناسا، الهيئة التنفيذية وعدد كبير من الرفاق .

وقد حضر الافتتاح الى جانب راعي الحفل سيادة المطران بول مروان تابت مطران كندا للموارنة، لفيف من الكهنة و قنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ أنطوان عيد ، كما شارك ايضا فعاليات سياسية كندية، ممثلون عن الأحزاب اللبنانية وجمع غفير من ابناء الرعية كما وتخلل المهرجان برامج ترفيهية متنوعة .

وتمنت الهيئة النجاح والتوفيق للرعية بمهرجانها الذي يدوم إلى مساء الأحد ٨ ايلول ٢٠٢٤ .