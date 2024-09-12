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الوطن السورية: أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال السورية فيصل المقداد أن سورية ترحب بعودة اللاجئين، ودعا الغرب إلى دعم هذه العودة، بدلاً من عرقلتها عبر الحصار والإجراءات القسرية الأحادية التي يفرضها على الشعب السوري.

وخلال حوار مفتوح أجراه المقداد في القاهرة مع مجموعة من الإعلاميين والمفكرين والكتاب المصريين في مقر السفارة السورية في القاهرة، تمت مناقشة طيف واسع من القضايا المتعلقة بسورية ومواقفها إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره، نقل موقع «القاهرة 24» عن المقداد، أن الحكومة السورية ترحب بعودة اللاجئين السوريين، ولم تعتقل أي سوري لاجئ عاد إلى البلاد، وأضاف رداً على سؤال بهذا الصدد: «أسقطنا جميع الأحكام السياسية والأمنية ضد السوريين إلا قضايا الحقوق الشخصية».

وأكد المقداد حسب «القاهرة 24» أنه لا يمكن أن تكون هناك قوة تمنع السوريين من العودة لبلدهم، مشيراً بهذا الصدد إلى المراسيم الرئاسية الصادرة وعددها 22 والقاضية بإسقاط الأحكام على السوريين من أجل تسهيل عودتهم، ودعا الغرب إلى دعم سورية في مسألة عودة اللاجئين، بدلاً من الحصار والعقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى الاتفاق مع مفوضية اللاجئين على تنفيذ كل مطالبهم لعودة السوريين.