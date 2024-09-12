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عناوين الصحف ليوم الخميس 12 أيلول 2024

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الأخبار: الضفة: نُذر انفجار كبير

«مخاوف» بشأن السيادة و«عدم وضوح نطاق العمل»: موقف غير حاسم للجيش من المذكّرة البريطانية
حزب الله: الجنوب دخل في حرب استنزاف طويلة الامد

 

 

 

النهار: التصعيد الإسرائيلي على لبنان إلى سقوف غير مسبوقة

 

 

 

 

الجمهورية: خلق أوراق في اللجان النيابية
مشروع موازنة "مورفين" في الحكومة

 

 

 


البناء: هاريس تربح جولة المناظرة على ترامب وسي إن إن تمنحها 63% مقابل 37%/ الأردن يحمل الشقيق التوأم لحماس إلى البرلمان بربع المقاعد ونصف مليون صوت / حملة استهداف واسعة للمقاومة نحو الجليل رداً على الغارات وتسريبات الحرب

 

 

 


اللواء: «خطوط تماس» بين ميقاتي و«حراك العسكريين»: حرائق ومسيِّلات للدموع!
مجلس الوزراء يبدأ دراسة الموازنة.. وحرب المسيَّرات والمنصات من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي

 

 

 

الديار: لا حرب شاملة والتهديدات لرفع معنويات الداخل «الاسرائيلي» وتماسكه

 

 

 


l'orient le jour: Derrière l’affaire Salamé, cette « boîte noire » qui pourrait faire trembler la BDL

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: هل يقلب جمهور سويفت نتائج الانتخابات؟
تأييد الفنانة الأميركية لهاريس يُسلط الضوء على دور المشاهير في السباق الرئاسي

 

 

 

الأنباء الكويتية: القاضية غادة عون اتهمت ميقاتي بالتدخل في عمل القضاء وتنصيب نفسه رئيس مجلس قضاء أعلى
معلومات لـ «الأنباء»: استهداف إسرائيل للعمق اللبناني للضغط على الحكومة و«حزب الله»

 

 

 

الوطن السورية: أكد أنه لا يمكن أن تكون هناك قوة تمنع السوريين من العودة لبلدهم … المقداد: لا تعامل مع تركيا إلا بعد الاستجابة لمطالبنا

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