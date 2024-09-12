أسرار الصحف ليوم الخميس 12 أيلول 2024

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اللواء: أسرار

لغز

قالت مصادر إدارية أن إمكانية السير بمشروع مجلس الخدمة لإعادة القيمة للرواتب، مستبعدة قبل سنتين من الآن على الأقل.



غمز

بدأت أنواع من السلع، بينها كماليات تتعرض لمراجعة في الأسعار، بانتظار مسار مناقشات الموازنة.





همس

لم يحسم تماماً ما إذا كان الاجتماع الأول للجنة الخماسية سيعقد السبت كما كان مقرراً أم يتأخر إلى ما بعد الثلاثاء.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تجمع استطلاعات الرأي التي جرت في الولايات الأميركية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المسماة الولايات المتأرجحة ومثلها استطلاعات الرأي المسماة الوطنية التي تشمل عموم الأميركيين ومثلها تلك الموزعة على أساس الأعراق والطبقات والأعمار والجنس والدين أن نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس كسبت جولة المناظرة الرئاسيّة كمرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي على منافسها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

كواليس

يقول مراقبون للمشهد الانتخابيّ في الأردن أن فوز جبهة العمل الإسلامي الشقيق التوأم عقائدياً وسياسياً لحركة حماس بالمركز الأول وحصادها قرابة ربع مقاعد البرلمان المنتخب كان خطوة متوقعة في المناخ السائد في الأردن، لكن يبقى أن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ كبير اتخذه النظام وهو يعرف النتيجة لتوجيه رسائل كثيرة للداخل والخارج.