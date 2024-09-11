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السيد: هل إحتجاجات العسكريين المتقاعدين إنقلاب؟!

11
SEPTEMBER
2024
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كتب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "أكس":

هل إحتجاجات العسكريين المتقاعدين إنقلاب؟! منذ أشهر حصل اجتماع بين ممثلي المتقاعدين بالرئيس ميقاتي بهدف تعديل سلسلة الرواتب بما يُنصف كل فئات الموظفين ولا سيما الذين يتقاعدون في الفترة الأخيرة بدلاً من المساعدات الاجتماعية التي لا تدخل في حسابات التقاعد، التزمت حكومة الرئيس ميقاتي بمعالجة الموضوع خلال ثلاثة أشهر، ومضت خمسة أشهر ثم باشرت الحكومة دراسة موازنة ٢٠٢٥ دون تنفيذ تعهّداتها السابقة، فكان إنفجار التحركات أمس واليوم… بالخلاصة، نحن شهود على كل المحادثات السابقة واللاحقة بين الحكومة والمتقاعدين، والحكومة لم تلتزم حتى اليوم، والمؤسف أنّها إستنجدت برابطة قدامى العسكريين وبقيادة الجيش لمواجهة المتقاعدين والقوطبة على مطالبهم في حين أن واجب الرابطة هو تمثيل المتقاعدين وواجب القيادة أن ترعاهم كأبنائها والضغط على الحكومة لتأمين تلك الحقوق، لأنّ كُلّ موظّف مدني او ضابط او عسكري اليوم هو حُكماً متقاعد غداً، وأي حديث عن إنقلاب هو تهويل على المتقاعدين في غير محلّه…

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