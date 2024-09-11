living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التشاور والحوار هما أساس العملية السياسية

11
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بين  بيروت وطرابلس ومناطق أخرى تنقلت احتجاجات العسكريين المتقاعدين، الغاضبين من الخديعة التي اعتبروا ان نجيب ميقاتي مارسها في حقهم، بدعوته الى جلسةٍ حكومية مفاجئة، بعد تمكنهم من منع انعقادها امس، لافتين الى انهم يتعاملون مع من يحترف لغة المَكر والتآمر على الحقوق ونكران التضحيات. وجدد العسكريون المتقاعدون تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يقوم بالتفاوض او من يقبل بأي طرح لا يؤمّن العدالة بين العسكريين والمدنيين في القطاع العام وبالاخص حقوق العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء.
اما ميقاتي، فقابل الغضب المشروع بالاستغراب وتَكرار الوعود، قائلاً في مستهل اجتماعه الحكومي: عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة، سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين.
وفي وقت لم يَفت ميقاتي إبداء الاسى على استمرار الفراغ الرئاسي، كان السفير المصري الذي زار السراي، يصرّح من معراب بالذات بأن التشاور والحوار هما أساس العملية السياسية، وهذا شيء مهم للجميع، مشدداً على ان كيفية التشاور وآلياته، يمكن البحث فيه، لأن الأهم هو الاتفاق على أمرين، الأول ضرورة انتخاب رئيس، والأمر والثاني ان الوصول إلى رئيس لن يكون الا من خلال التفاعل بين القوى الرئيسية في  لبنان.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   