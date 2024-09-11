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بين بيروت وطرابلس ومناطق أخرى تنقلت احتجاجات العسكريين المتقاعدين، الغاضبين من الخديعة التي اعتبروا ان نجيب ميقاتي مارسها في حقهم، بدعوته الى جلسةٍ حكومية مفاجئة، بعد تمكنهم من منع انعقادها امس، لافتين الى انهم يتعاملون مع من يحترف لغة المَكر والتآمر على الحقوق ونكران التضحيات. وجدد العسكريون المتقاعدون تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يقوم بالتفاوض او من يقبل بأي طرح لا يؤمّن العدالة بين العسكريين والمدنيين في القطاع العام وبالاخص حقوق العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء.

اما ميقاتي، فقابل الغضب المشروع بالاستغراب وتَكرار الوعود، قائلاً في مستهل اجتماعه الحكومي: عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة، سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين.

وفي وقت لم يَفت ميقاتي إبداء الاسى على استمرار الفراغ الرئاسي، كان السفير المصري الذي زار السراي، يصرّح من معراب بالذات بأن التشاور والحوار هما أساس العملية السياسية، وهذا شيء مهم للجميع، مشدداً على ان كيفية التشاور وآلياته، يمكن البحث فيه، لأن الأهم هو الاتفاق على أمرين، الأول ضرورة انتخاب رئيس، والأمر والثاني ان الوصول إلى رئيس لن يكون الا من خلال التفاعل بين القوى الرئيسية في لبنان.