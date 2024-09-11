العقوبات الاميركية تطال "الحزب" من جديد...!

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فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وكيانين قال إنّهم "متورطون في تهريب النفط وغاز البترول المسال لتمويل "حزب الله".

وأضاف: "لقد قامت الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها قائد كبير في الفريق المالي لـ"حزب الله"، بتسهيل عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى الحكومة السورية وتوجيه الأرباح إلى "حزب الله".

وقال المكتب إن "عمليات تهريب النفط والغاز المسال غير المشروعة تدر مئات الملايين من الدولارات لـ"حزب الله" وتدعم أنشطته".