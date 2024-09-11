وفد نقابة المالكين في الشمال أكد التمسك بالقانون الجديد للايجارات

A + A -

أعلنت نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس والشمال في بيان، أن وفدا منها "زار المفتي محمد إمام شارحا له بعض الوقائع والحقائق عن قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، ومطالبا بنشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ورفع الظلم عن المالكين".

وأكد الوفد "تمسك المالكين بالقانون الجديد ورفض أي مقترحات خارج ثوابت هذا القانون، احتراما لإرادة النواب، والتزاما بالدستور، وبهدف رفع الظلم غير المحتمل عن كاهل المالكين".

من جهته، أيد مفتي طرابلس والشمال "وجوب رفع الظلم عن المالكين القدامى، واستكمال نشر القانون الجديد"، مؤكدا أن "لا اختلاف في هذه الناحية، إذ لا يمكن لأحد أن يرضى باستمثار ملك الغير بالمجان أو ببدلات رمزية، وبخاصة أن جزءا كبيرا من أملاك الأوقاف الإسلامية مؤجر بالإيجار القديم".

ولفت الى أن "القانون القديم استثناء على القاعدة التي توجب حرية التعاقد ورضى الطرفين"، موضحا أنه "من الناحية الشرعية، لا يجوز تأبيد عقود الإيجار، بل يجب أن يكون للعقد سقف زمني يلتزم به الطرفان".

دبوسي

وأشار البيان الى أن الوفد انتقل لزيارة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وقدم شرحا لموقف النقابة من القانون الجديد للإيجارات، مشيرا إلى "معاناة المالكين القدامى في هذه الظروف الصعبة والمستمرة منذ سنوات طوال ولغاية اليوم".

وأكد "تمسك النقابة بنشر القانون الجديد إحتراما للمسار التشريعي الّذي سلكه هذا القانون".

أما دبوسي فشدد على "إنحياز غرفة طرابلس الكبرى الى مبدأ العدالة والتوازن في تأمين المصالح المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، وهم شركاء في الأصل، ومن مصلحة الإقتصاد الوطني أن يبلغ هذا القانون الجديد نهايته الإيجابية المنشودة".