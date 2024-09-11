انعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي...اليكم الوزراء المشاركين بالجلسة!

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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء جلسة لمجلس الوزراء في السرايا يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الابيض،المهجرين عصام شرف الدين، والاقتصاد والتجارة امين سلام.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



في مستهل الجلسة دعا الرئيس ميقاتي الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على الرئيس سليم الحص.