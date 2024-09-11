الاتحاد العمالي يشارك في ورشة حول "التوظيف العادل والحماية الاجتماعية" في الاردن

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شارك الإتحاد العمالي العام ممثلا برئيسة "نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان" ميرنا الشدياق في ورشة عمل حول "التوظيف العادل والحماية الاجتماعية عبر العمل الإنساني والتنموي والسلام"، والتي نظمتها منظمة العمل الدولية وأكاديمية نكسوس NEXUS في العاصمة الأردنية عمان.



وتخلل جلسات العمل عدد من المداخلات لممثلة الإتحاد العمالي حول دور النقابات المحوري في النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام بهدف الوصول الى العمل اللائق الذي يضمن حقوق العمل والتنظيم ودور النقابات وحقهم في الحماية الاجتماعية والعمل على بناء القدرات بهدف إيجاد فرص عمل لائقة، انطلاقا من التنسيق بين كافة الاطراف المعنية وبناء الشراكات والتعاون للنهوض بأسس العمل اللائق في النهج الترابطي.