سفير الجزائر يستقبل حمدان مباركًا بانتخاب تبون رئيسًا للبلاد

A + A -

استقبل سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رشيد بلباقي، العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون مع الأخوة في الهيئة الأخ الأمين المساعد فؤاد حسن، ومسؤول العلاقات العربية الأخ محمد قليلات، حيث قدم حمدان المباركة بانتخاب فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر، والثقة الكبيرة لأهلنا الجزائريين بالقيادة الحكيمة والحازمة لفخامته، مؤكداً أن الجزائر ستبقى المثل والمثال لكل أبناء أمتها العربية، في النضال والكفاح وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، التي تحققت على مختلف الصعد الانجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء الجيش الوطني القوي الذي يحمي السيادة والكرامة الوطنية.